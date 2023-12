Coreia do Norte dispara míssil balístico no Mar do Japão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 DEZ (ANSA) – A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, informaram neste domingo (17) as forças armadas sul-coreanas.

O novo teste de Pyongyang ocorreu no aniversário de 13 anos da morte do pai do líder Kim Jong-un, Kim Jong Il, que faleceu em 2011.

O incidente também foi registrado um dia depois de Coreia do Sul e Estados Unidos alertarem que um ataque nuclear do Norte colocaria um ponto final no regime do país.

Pyongyang se autodeclarou uma potência nuclear “irreversível” e já defendeu diversas vezes que não desistirá de seu programa, pois o regime de Kim o considera essencial para sua sobrevivência.

Desde que colocou em órbita um satélite espião militar, a Coreia do Norte informou ter obtido imagens de importantes locais dos Estados Unidos e de sua vizinha do Sul. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias