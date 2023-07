AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 16:06 Compartilhe

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, informou a agência sul-coreana Yonhap nesta quarta-feira (19, tarde de terça em Brasília), citando o Estado-Maior da Coreia do Sul.

O lançamento, que chega enquanto Seul e Washington incrementam sua cooperação em defesa diante das tensões crescentes entre as duas Coreias, também foi reportado pela Guarda Costeira do Japão, segundo a agência Kyodo.

bur-st/sst/rpr/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias