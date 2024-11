AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2024 - 20:15 Para compartilhar:

A Coreia do Norte lançou, nesta terça-feira (noite de segunda, 4, em Brasília), um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, indicou o Exército da Coreia do Sul.

O lançamento aconteceu dias depois de Pyongyang anunciar que havia testado um míssil balístico intercontinental, o que provocou a condenação de Seul, Washington e Tóquio, que realizaram um exercício militar conjunto em resposta.

