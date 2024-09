Coreia do Norte dispara mísseis balísticos de curto alcance pela segunda vez em uma semana

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 18/09/2024 - 11:08 Para compartilhar:

Por Hyonhee Shin e Kantaro Komiya

SEUL/TÓQUIO (Reuters) – A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance na quarta-feira em direção à sua costa leste, informaram a Coreia do Sul e o Japão, dias após Pyongyang ter revelado uma instalação de enriquecimento de urânio e prometido reforçar seu arsenal nuclear.

Os mísseis decolaram de Kaechon, ao norte da capital Pyongyang, por volta das 6h50 (horário local) na direção nordeste e voaram cerca de 400 km, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), sem especificar quantos foram disparados e onde pousaram.

“Condenamos veementemente o lançamento de mísseis da Coreia do Norte como uma clara provocação que ameaça seriamente a paz e a estabilidade da península coreana”, disse o JCS em um comunicado, prometendo uma resposta contundente a quaisquer outras provocações.

Cerca de 30 minutos depois do relato do primeiro lançamento, a guarda costeira do Japão informou que a Coreia do Norte havia disparado outro míssil balístico.

O ministro da Defesa do Japão, Minoru Kihara, disse que pelo menos um dos mísseis caiu perto da costa leste da Coreia do Norte e que os lançamentos “não podem ser tolerados”.

O gabinete do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, realizou uma reunião para avaliar a situação de segurança e disse a Pyongyang para interromper todas as provocações, incluindo o lançamento contínuo de balões com lixo no Sul.

Os enviados nucleares de Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos condenaram o lançamento como uma violação das resoluções da ONU durante uma ligação telefônica, prometendo responder com firmeza a quaisquer outras provocações, informou o Ministério das Relações Exteriores de Seul em um comunicado.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA disse no X que estava ciente dos lançamentos e que estava em consultas com Seul e Tóquio.

Reportagem de Kantaro Komiya em Tóquio e Hyonhee Shin em Seul; reportagem adicional de Mariko Katsumura em Tóquio*