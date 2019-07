Coreia do Norte dispara dois mísseis de curto alcance

NOVA YORK, 25 JUL (ANSA) – A Coreia do Norte realizou na madrugada desta quinta-feira (25) dois testes de mísseis de curto alcance, denunciaram militares sul-coreanos, citados pelo jornal norte-americano “The New York Times”.

Segundo comunicado, o lançamento do projétil não identificado teria ocorrido às 5:34 da manhã e outro às 5:57 da manhã, ambos horários locais, de Wonsan, uma cidade costeira ao leste de Pyongyang, e percorrido cerca de 430 quilômetros até chegar no Mar do Japão.

As autoridades sul-coreanas informaram que, junto com as forças armadas dos Estados Unidos, estão analisando a trajetória de voo e os dados para determinar o tipo dos projéteis. “Nosso exército está monitorando a situação em caso de lançamentos adicionais e permanece em alerta”, disse o Estado-Maior da Coreia do Sul, citado pela agência Yonhap.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul, citado pela CNN, disse que os lançamentos representam uma “ameaça militar” que pode influenciar e minar o processo de paz na Península coreana. Esses lançamentos são os primeiros desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se encontraram em junho passado, na fronteira desmilitarizada entre as duas Coreias. Trump foi o primeiro presidente de seu país a pisar em solo norte-coreano, embora as relações com os dois países permaneçam tensas.

Até o momento, as autoridades norte-coreanas ainda não falaram sobre o lançamento. O ministro da Defesa japonês, Takeshi Iwaya, por sua vez, classificou o teste como “um tanto desagradável”, reportou a agência Jiji.

De acordo com fontes da Defesa dos EUA, o lançamento é semelhante ao de maio de 2019, quando Pyongyang fez o mesmo com outros dois mísseis de curto alcance que percorreram 410 quilômetros. (ANSA)