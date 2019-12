Coreia do Norte descarta dialogar desnuclearização com EUA

O embaixador norte-coreano na ONU, Kim Song, disse neste sábado (7) que os diálogos de desnuclearização com os Estados Unidos estão “fora da mesa de negociação”, enquanto criticou os membros europeus do Conselho de Segurança, que recentemente denunciaram seus “provocativos” lançamentos de mísseis balísticos.

A declaração de Song ocorreu depois que Bélgica, Estônia, França, Alemanha, Polônia e Reino Unido condenaram na quarta-feira “os contínuos testes de mísseis balísticos” da Coreia do Norte e pediram a aplicação estrita das sanções contra Pyongyang.

Referindo-se à “paranoia” dos países europeus e à “política hostil” de Washington nos últimos meses, Song disse que a Coreia do Norte “não precisa ter longas conversas com os Estados Unidos agora e que a desnuclearização não está mais na mesa de negociações”.

Ele também qualificou a declaração europeia como “outra séria provocação”, dizendo que a Coreia do Norte está adotando “medidas justas para fortalecer as capacidades de defesa nacional”.

Em sua declaração, as potências europeias destacaram que Pyongyang efetuou “13 lançamentos de mísseis balísticos desde maio”. O mais recente foi em 28 de novembro.

As conversas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão estagnadas, com um sombrio prazo até o fim do ano, estabelecido por Pyongyang para que Washington faça algum tipo de concessão.

Diplomatas da ONU temem que a Coreia do Norte retome os testes de mísseis balísticos ou nucleares de longo alcance se não forem feitos avanços logo.