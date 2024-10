Coreia do Norte declara Sul como ‘Estado hostil’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 18 OUT (ANSA) – A Coreia do Norte declarou oficialmente a Coreia do Sul como “Estado hostil” nesta quinta-feira (17), em mais um capítulo da recente escalada de tensão entre os países.

Na última semana, o governo do Norte realizou uma mudança na Constituição, que se alinha à promessa do líder Kim Jong-un de desistir da reunificação.

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA justificou a medida como “inevitável e legítima de acordo com os requisitos da Constituição que definem claramente a República da Coreia como um Estado hostil”.

Pyongyang também informou que as principais estradas e ferrovias entre as duas nações foram “completamente bloqueadas por explosões”, em linha com as imagens divulgadas por militares de Seul na última terça-feira (15).

Um acordo intercoreano de 1991 definia as relações entre Norte e Sul como parte de um processo que visava uma eventual reunificação entre Estados. Kim, no entanto, pediu uma mudança constitucional em discurso realizado em janeiro, quando ameaçou com guerra caso Seul violasse “mesmo 0,001 milímetro” do território da Coreia do Norte.

Já a Coreia do Sul mantém a política de buscar a reunificação nacional. As relações bilaterais entre as duas Coreias pioraram depois que o Norte acusou o Sul de enviar em outubro drones carregados com folhetos de propaganda, enquanto Kim convocou uma reunião para preparar um “plano de ação militar imediata”.

