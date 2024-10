Coreia do Norte confirma que dinamitou ferrovias e estradas que a ligam ao Sul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2024 - 0:06 Para compartilhar:

A Coreia do Norte confirmou que dinamitou trechos de estradas e ferrovias que ligam o país à Coreia do Sul, que chamou de “Estado hostil”, anunciou a mídia estatal nesta quinta-feira (17).

Confirmando uma informação divulgada pelo Exército da Coreia do Sul, a agência KCNA reportou que as vias “foram totalmente bloqueadas por explosões”.

Pyongyang anunciou na semana passada que fechará de forma permanente sua fronteira sul e que construirá posições defensivas, após passar meses instalando minas e construindo barreiras antitanque. Também acusou Seul de usar drones para lançar panfletos de propaganda sobre Pyongyang, e alertou que uma nova presença de drone seria considerada uma declaração de guerra.

Sobre a destruição de estradas e ferrovias, a KCNA ressaltou que se trata de “uma medida inevitável e legítima, tomada para cumprir o requerimento da Constituição que define claramente a Coreia do Sul como um Estado hostil”.

As vias de ligação entre as duas Coreias são em grande parte simbólicas e estão bloqueadas há anos. Sua destruição envia um sinal de que Kim não está disposto a negociar com o Sul, explicaram especialistas.

Segundo a KCNA, as explosões destruíram 60 metros de trechos de estradas e ferrovias nos setores leste e oeste da fronteira. A agência informou que a medida foi tomada “devido às circunstâncias de segurança sérias que levam à imprevisível beira de uma guerra devido às provocações políticas e militares graves das forças hostis”.

dw/des/lb