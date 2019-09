Coreia do Norte confirma novo teste de mísseis

SEUL, 11 SET (ANSA) – O governo da Coreia do Norte confirmou que o líder Kim Jong-un assistiu na última terça-feira (10) ao teste de um lança-mísseis de grandes dimensões.

Provavelmente se trata dos projéteis que a Coreia do Sul havia detectado no mar da província de Pyongan, na costa ocidental do país vizinho.

Os lançamentos ocorreram logo após Pyongyang ter oferecido reabrir as negociações com os Estados Unidos no fim de setembro, com a condição de que Washington apresente “novas propostas”.

A Coreia do Norte interrompeu seus testes de mísseis balísticos e armas nucleares, mas vem realizando recorrentes lançamentos de foguetes de curto e médio alcance para pressionar os EUA.

As conversas entre Donald Trump e Kim Jong-un estão travadas desde a fracassada cúpula de fevereiro passado, no Vietnã. Na ocasião, o norte-coreano exigiu o fim das sanções internacionais para desmantelar seu principal complexo nuclear.

Os dois líderes chegaram a se encontrar novamente em junho, na zona desmilitarizada de Panmunjom, mas as negociações não avançaram. (ANSA)