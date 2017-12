Coreia do Norte classifica como ‘belicista’ treinamento militar americano

A Coreia do Norte classificou de “belicistas” os Estados Unidos e a vizinha Coreia do Sul, véspera do início do megaexercício militar na região.

“É uma provocação aberta, em todos os níveis, contra a Coreia do Norte, que pode desembocar em uma guerra nuclear a qualquer momento”, afirmou o jornal norte-coreano Rodong, em editorial.

Os exercícios militares conjuntos do Vigilant Ace envolvem centenas de aviões das forças americana e sul-coreana. Ao menos 12 mil pessoas vão participar do treinamento.

O Vigilant Ace deste ano ocorre dias depois de a Coreia do Norte ter feito um novo teste de míssil. Fonte: Dow Jones Newswires.