Coreia do Norte ameaça usar armas nucleares

SEUL, 20 JUL (ANSA) – O regime da Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira (20) que a chegada de um submarino nuclear dos Estados Unidos à Coreia do Sul pode autorizar o país a usar armas atômicas.

A embarcação está no porto de Busan desde terça-feira (18) e é o primeiro submarino americano com armas nucleares a visitar a Península Coreana desde 1981.

“Gostaria de lembrar aos militares dos EUA que a visibilidade cada vez maior do deslocamento de submarinos nucleares e outros ativos estratégicos pode cair nas condições para uso de armas nucleares especificadas na lei da República Popular Democrática da Coreia sobre a política de uso da força nuclear”, diz um comunicado do ministro da Defesa de Pyongyang, Kang Sun-nam, “As forças hostis fizeram a ameaça mais direta à RPDC ao trazer um submarino nuclear estratégico para o porto de Busan, o que significa que armas nucleares foram deslocadas para a Península Coreana pela primeira vez após 40 anos”, acrescentou Kang.

Segundo o ministro, as Forças Armadas dos EUA entraram em “águas extremamente perigosas”. Coreia do Sul e Estados Unidos intensificaram recentemente sua cooperação no setor de defesa, em meio aos recorrentes testes de mísseis balísticos por parte do regime de Kim Jong-un.

As ameaças do Norte chegam em meio ao caso do soldado americano Travis King, que estaria sob custódia de Pyongyang após ter tentado cruzar a fronteira entre as Coreias durante uma visita turística à zona desmilitarizada que separa os dois países.

De acordo com os EUA, a Coreia do Norte não responde às tentativas de negociar a libertação do militar. (ANSA).

