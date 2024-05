Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 27 MAI (ANSA) – A Coreia do Norte admitiu o fracasso do lançamento do seu foguete espacial em razão de uma “explosão no ar durante a primeira fase do voo”. (ANSA).