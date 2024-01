Coreia del Norte testa novos mísseis de cruzeiro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 20:48 Para compartilhar:

A Coreia do Norte realizou disparos para testar uma nova geração de mísseis de cruzeiro estratégicos, anunciou nesta quinta-feira (25) a agência de notícias estatal daquele país.

O informe da KCNA não cita o número de mísseis testados, e foi divulgado horas depois que o Exército da Coreia do Sul declarou que o Norte havia lançado mísseis de cruzeiro em direção ao oeste da península coreana.

Segundo Pyongyang, trata-se de uma nova geração de mísseis de cruzeiro estratégicos do tipo Pulhwasal-3-31, e os testes da véspera foram “um processo de atualização constante do sistema de armas e uma atividade regular e obrigatória”, acrescentou a KCNA.

“Os disparos de teste não tiveram impacto na segurança dos países vizinhos e não têm relação com a situação regional”, afirmou a agência. Diferentemente dos mísseis balísticos, os testes de mísseis de cruzeiro não são proibidos pelas sanções da ONU contra a Coreia do Norte.

O novo lançamento ocorre no momento em que a Coreia do Sul realiza um exercício de infiltração de forças especiais, de 10 dias de duração, em sua costa leste, “devido às situações graves de segurança” com o Norte, explicou a Marinha sul-coreana.

