CoreBiz, de marketing para varejistas, assume chilena Mitocondria por US$ 1 mi

A CoreBiz, empresa de marketing digital e consultoria para varejistas, anunciou a aquisição da empresa chilena Mitocondria, prestadora de serviços de tecnologia e experiência de usuário para o comércio eletrônico, instalada em Santiago. Segundo a CoreBiz, a transação é avaliada em US$ 1 milhão.

Foram 10 meses de negociações para a compra de 51% da companhia. Com 30 funcionários, a Mitocondria é uma das cinco maiores empresas do sistema de e-commerce no Chile, com três divisões de atuação: consultoria, experiência do usuário e tecnologia.

O sócio-fundador da CoreBiz, Felipe Macedo, diz que a compra faz sentido para a companhia pois ela já possui clientes na região. Além disso, apesar de o mercado chileno de e-commerce ser considerado pequeno, o executivo vê a capacidade de quadruplicar o faturamento da Mitocondria.

“O ano de 2020 foi positivo para o nosso modelo de negócios. Passamos de 200 para 330 funcionários e tivemos crescimento de quase 80% no faturamento. Para 2021 ainda temos planos de avançar para a Colômbia e de iniciar nossa operação na Espanha, onde abriremos nosso primeiro escritório da Europa”, afirma Macedo.

No ano passado, em que a pandemia da covid-19 levou a um salto nas vendas do varejo online, a empresa afirma ter faturado R$ 45 milhões. Para 2021, a expectativa é atingir os R$ 78 milhões.

Além de varejistas, a CoreBiz tem entre seus clientes grandes empresas produtoras de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

