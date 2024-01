Coral infantil brasileiro canta em missa do papa Francisco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/01/2024 - 17:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 4 JAN (ANSA) – Um coral infantil da cidade de Campo Largo, no Paraná, participou da missa do papa Francisco pela paz na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia 1º.

Os Canarinhos de Campo Largo se juntaram a coros de outros países do mundo no Congresso da Federação Internacional “Pueri Cantores”, entre 28 de dezembro e o dia 1º.

As informações foram divulgadas pelo jornal local Folha de Campo Largo.

Para viabilizar a viagem, pais e crianças arrecadaram fundos com ações como vendas e uma vaquinha.

“Foi muito incrível. Eu me sinto muito especial de estar aqui. Foi uma experiência maravilhosa”, comemorou a coralista Clara Arnaud, de 11 anos.

“Dependíamos apenas do nosso próprio esforço. As crianças se dedicaram ao máximo para arrecadar os recursos e fazer essa apresentação que só foi possível pelo talento e dedicação delas”, completou Edilson Arnaud, pai e incentivador do coral.

