Corais de Notre-Dame esperam ansiosos a reabertura da catedral

Os cantores e organistas que compõem os três corais de Notre-Dame estão ansiosos para voltar à catedral para os primeiros trabalhos e concertos após cinco anos de reconstrução.

“Estou realmente ansiosa para cantar lá, especialmente em um evento global tão importante que conecta tantas pessoas”, disse entusiasmada Rebecca Moeller, soprano do coral adulto, entrevistada pela AFP após um ensaio no último fim de semana.

O momento decisivo para os cantores e para os fiéis será no sábado, às 20h05 GMT (17h05 em Brasília), quando o show terá início.

Durante várias semanas, houve uma agitação no boulevard Saint-Germain, 39, em Paris, onde quase 80 cantores com idades entre oito e 30 anos, divididos em três coros (crianças, jovens e adultos), ensaiaram para a parte lírica desse evento histórico.

“Após a reabertura, temos muitos serviços religiosos na agenda”, explicou Henri Chalet, diretor e regente principal do coral.

Após os dois dias dedicados às cerimônias (sábado) e missas (domingo) na abertura, o programa é intenso para esses especialistas em música sacra, com 25 serviços, vésperas e missas somente na primeira semana.

Após o incêndio de 15 de abril de 2019, a Maîtrise de Notre Dame, que reúne os três coros, foi instalada na igreja parisiense de Saint-Germain l’Auxerrois, próxima à catedral.

“Era fundamental continuar ensaiando e mantendo vivo o repertório da catedral e da Maîtrise, para não estragar nossa experiência”, disse Émilie Fleury, diretora dos coros infantil e juvenil.

O sentimento que os artistas compartilham é de “grande alegria e impaciência com a ideia de retornar à catedral, ampliada após as reformas, com sua acústica, seus arredores, sua alma”.

“Quanto às crianças, isso marcará suas vidas para sempre”, disse.

Thierry Escaich, um dos quatro organistas titulares do grande órgão, salvo do incêndio e restaurado, pôde ensaiar com seus três colegas para o dia marcado.

Foi um momento “mágico”, ele lembrou, em meio a vários artesãos e operários trabalhando nos detalhes finais.

Em seguida, haverá uma temporada inteira de concertos especiais. O programa do concerto de reabertura, nos dias 17 e 18 de dezembro, é dominado pelo “Magnificat” de Johann Sebastian Bach, uma obra emblemática executada, por exemplo, na noite da Libertação de Paris, em agosto de 1944.

A solista mezzo-soprano Eva Zaïcik está muito feliz de participar. Ela conhece bem o local, onde costumava cantar duas ou três vezes por semana, em missas e concertos, durante seus quatro anos de treinamento na Maîtrise e depois como solista profissional.

“Eu me sinto muito sortuda”, porque ‘Notre Dame foi realmente um momento muito importante em minha vida’, disse ela à AFP.

“Esse lugar é tão cheio de história e música!”, acrescentou.