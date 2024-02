Coração de Mamma Bruschetta tem dificuldade para bombear sangue: ‘Está muito inchada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/02/2024 - 12:27 Para compartilhar:

Na quarta-feira, 14, a assessoria de Mamma Bruschetta, de 74 anos, que segue internada com um quadro infeccioso no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, informou que a apresentadora está passando por um grave problema no coração.

Em nota, a equipe de Mamma explicou que ela deixou a UTI, mas continua fazendo exames regularmente e sem previsão de alta devido a uma dificuldade cardíaca.

“Mamma agora precisa perder líquido, porque está muito inchada, e o coração não está conseguindo bombear sangue para o corpo. Os médicos estão fazendo o controle dos líquidos, porque ela tem que eliminar mais líquido do que ingere. Mas ela está bem, só ainda não tem previsão de alta”, diz o comunicado.

No início deste ano, Bruschetta já havia sido internada com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca. A veterana retornou ao centro médico dias depois com baixa saturação e dificuldade para respirar.

