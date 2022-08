Coração de Dom Pedro I chega a Brasília para marcar bicentenário da independência

reuters 22/08/2022 - 15:10 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O coração do monarca português Dom Pedro I, que declarou a independência do Brasil de Portugal há 200 anos e foi nomeado imperador do Brasil, chegou de Portugal nesta segunda-feira e será exposto em Brasília como parte das comemorações do aniversário da independência.

O coração estava guardado em uma urna com formol na cidade portuguesa do Porto desde a morte de Dom Pedro, em 1834, em Portugal, aos 35 anos de idade.

O governo português concordou em emprestar o coração ao Brasil por três semanas para a celebração do bicentenário. A Força Aérea Brasileira (FAB) transportou a relíquia para Brasília, onde foi recebida nesta segunda-feira pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

O presidente Jair Bolsonaro receberá o coração na terça-feira no Palácio do Planalto com honras militares e salva de tiros, antes de colocá-lo em exibição pública no Palácio do Itamaraty até o Dia da Independência, em 7 de setembro.

A declaração de independência do Brasil por Dom Pedro foi um ato de desafio contra seu pai, o rei português João VI.

A família do rei português foi escoltada para o Brasil pela Marinha britânica em 1807 antes das forças de Napoleão invadirem Portugal. Ao retornar a Lisboa em 1821, o rei deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil.

O coração de Pedro foi separado em 1834 e guardado em uma igreja no Porto, conforme seu último desejo. Seus restos mortais foram doados ao Brasil em 1972 para a comemoração dos 150 anos da independência brasileira e estão guardados no Parque da Independência, em São Paulo.

(Reportagem de Anthony Boadle)