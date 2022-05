O que a cor do sangue menstrual diz sobre sua saúde?

Quando o assunto é saúde, não basta ter boa alimentação e praticar atividades físicas sem se atentar aos sinais do corpo. A menstruação, por exemplo, é um período que requer autoconhecimento, pois até a cor do sangue pode te indicar algo.

Você já percebeu que a cor e consistência do sangue menstrual altera durante o ciclo? Embora seja comum a variação de tons, alguns deles podem explicar mudanças no corpo e outros fatores subjacentes, que servem de alerta.

Segundo a “Very Well Health”, o sangue visto na menstruação é reflexo de uma mistura de sangue e tecido do revestimento uterino. Por isso, a cor e espessura não são as mesmas do sangue que flui nas veias. Contudo, fica claro que sua aparência pode indicar muito sobre a saúde.

A “Women’s Health” esclarece o significado de cada cor de sangue menstrual para te ajudar nisso; confira a seguir:

Vermelho intenso

O sangue menstrual vermelho brilhante ou intenso costuma ser característico dos primeiros dias de fluxo. A cor representa um “sangue novo”, pois saiu da vagina mais recentemente.

Vermelho escuro

Já o tom vermelho escuro, marrom ou preto é considerado mais antigo. Geralmente é característico de um fluxo mais lento, quase no fim do período, oriundo das partes mais profundas do revestimento uterino.

Coágulos

Coágulos menstruais são comuns, um processo natural do corpo. Entretanto, coágulos de maior tamanho e espessura, podem sinalizar sangramento menstrual intenso. Nesse caso, você deve consultar um ginecologista.

Rosado

O sangue rosado tende a ser característico de sangramento leve com corrimento vaginal branco, comum em mulheres com baixo fluxo menstrual devido a métodos contraceptivos hormonais.

Cinza

O corrimento cinza é sinal de alerta! Essa cor pode ser resultado de vaginose bacteriana, uma infecção vaginal bacteriana. Nesse caso, é indispensável consultar um ginecologista imediatamente.