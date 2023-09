Copom reduz taxa Selic em 0,5 ponto percentual

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/09/2023 - 20:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 20 SET – O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu nesta quarta-feira (20) a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, levando a Selic para 12,75% ao ano, confirmando as expectativas dos analistas do mercado financeiro.

O novo patamar, votado por unanimidade pelos diretores do Copom na noite hoje em Brasília, é o menor desde março de 2022.

quando a Selic estava em 11,75%.

O Copom informou em um comunicado que essa magnitude de redução deve se manter nas próximas reuniões do órgão , que ainda terá dois encontros neste ano.

Já analistas do mercado financiero projetaram que a Selic deve fechar o ano em 11,75%. (ANSA).

