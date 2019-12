Copom reduz Selic a novo mínimo histórico

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu nesta quarta-feira (11) pela quarta vez consecutiva a Selic, taxa básica de juros, de 5% a um novo mínimo histórico de 4,5%, e informou que seus próximos passos serão determinados pela cautela.

A decisão, adotada por unanimidade pelos nove membros do Copom, coincide com as projeções de grande parte dos analistas.