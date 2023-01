Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 3:00 Compartilhe





A segunda-feira segue movimentada no mundo do esporte, com jogos importantes no futebol, no vôlei e também no tênis. Na Copa São Paulo Jr, o Cruzeiro enfrenta o Sport e o Palmeiras pega o Mirassol. No tênis, o Australian Open trás mais jogos da primeira rodada da competição.

A Champions League de Basquete conta com dois jogos decisivos, um deles envolvendo o Minas. A superliga masculina de vôlei também entra em quadra.

A lista foi produzida pelo site ‘esporte e mídia’. Veja horários, jogos e onde assistir:



COPA SÃO PAULO JUNIOR

15h00 – Goiás x Grêmio Novorizontino – sportv

17h15 – Floresta x Athletico Paranaense – sportv

19h30 – Cruzeiro x Sport – sportv

21h45 – Mirassol x Palmeiras – sportv





BASQUETE

19h00 – Champions League das Américas: Minas x Quimsa – Espn4

19h30 – NBB: Bauru x Brasília – YouTube (NBB)

22h00 – Champions League das Américas: Real Esteli x Libertadores – Star+

VÔLEI

19h00 – Superliga Masculina: Campinas x Rede Cuca – sportv2

21h30 – Superliga Masculina: Montes Claros/América x Suzano – sportv2



FUTEBOL AMERICANO

22h15 – NFL: Dallas Cowboys x Tampa Bay Buccaneers – Espn2

TÊNIS

01h30 – Australian Open: primeira rodada – Espn2

05h00 – Australian Open: primeira rodada – Espn2

21h00 – Australian Open: primeira rodada – Espn3

