Copete aparece no BID e volta a ser opção no Santos

O colombiano Jonatan Copete apareceu no BID (Boletim Diário Informativo da CBF) na manhã desta sexta-feira. O maior artilheiro estrangeiro na história do Santos volta a ser opção no banco e está a disposição do técnico Ariel Holan. O jogador deve ser inscrito na lista A do Campeonato Paulista. Ele está treinando no Santos há mais de sete meses.

Reforço caseiro, Copete não podia ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil estava fechada. Como a transferência de jogador veio do Chile, ela só foi liberada apenas dia 1º de março, quando abriu a primeira janela de 2021. O caso do colombiano não tem relação com o transferban da FIFA.

Copete não joga uma partida há 10 meses, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno. Pelo Santos, o atacante não atua desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ele foi emprestado ao Pachuca, do México, e repassado ao Everton, do Chile.

O Santos contratou Jonathan Copete em 2016 por R$ 5 milhões junto ao Atlético Nacional (COL). Ele tem 131 jogos com a camisa do Peixe. O contrato do jogador com o Santos termina no dia 30 de junho deste ano.

