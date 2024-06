Copersucar tem lucro líquido de R$ 281 milhões em 2023/24 (-58,6% ante 2022/23)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 8:58 Para compartilhar:

A Copersucar, companhia mantida por usinas e grupos do setor sucroenergético, obteve lucro líquido de R$ 281 milhões no ano-safra 20223/24, queda de 58,6% ante o ciclo anterior, quando foi reportado resultado de R$ 679 milhões, informou a companhia. A receita líquida no período ficou em R$ 54,1 bilhões, que representa queda de 22,9% ante a temporada 2022/23. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Copersucar caiu 20,8% no ano-safra, para R$ 1,118 bilhão.

“Apesar dos recordes em volume, esta safra foi marcada por desafios para o nosso setor com a volatilidade dos preços das commodities e do câmbio, além da alta taxa de juros”, afirmou o presidente da Copersucar, Tomás Manzano, em comunicado. “Nós da Copersucar conseguimos manter a estabilidade nos resultados operacionais graças ao nosso amplo portfólio de atuação, nosso modelo de aquisição e venda a preços de mercado, ao avanço em negócios estruturais e uma eficiente gestão de riscos.”

A Copersucar informou que foram comercializados 13 milhões de toneladas de açúcar e 17 bilhões de litros de etanol no último ano-safra. A condição climática favorável, os bons tratos culturais do ano anterior e a alta eficiência industrial de produção foram citados pela Copersucar como razões para o avanço na moagem de cana. As usinas cooperadas moeram um volume recorde de mais de 110 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, alta de 23% ante o ciclo 2022/23.

Energia

A Copersucar citou como um dos destaques da safra 2023/24 a entrada da companhia no mercado de energia elétrica renovável por meio da aquisição de 50% da NewCom, comercializadora focada no mercado livre do Grupo Comerc. A NewCom tem 90 clientes em sua carteira e obteve receita de R$ 431 milhões em 2023.