Copersucar tem lucro líquido de R$ 178 mi no ano safra 2018/19

São Paulo, 17 – A Copersucar S.A., companhia mantida por usinas e grupos do setor sucroenergético, obteve lucro líquido de R$ 178 milhões no ano safra 2018/19, alta de 20,9% em relação ao ciclo anterior, informou a companhia. O faturamento líquido no período ficou em R$ 28,7 bilhões.

No ciclo até 31 de março deste ano, as usinas sócias da Copersucar processaram 82 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, queda de 3,6% ante a safra anterior.

“A participação do etanol no mix de produção chegou a 67,7%, em comparação com 57,6% do período 2017-18”, relatou a empresa.

Por causa do mix mais alcooleiro, houve queda de 13,4% nos volumes vendidos de açúcar: 3,8 milhões de toneladas ante 4,5 milhões de toneladas na safra anterior.

“A movimentação de produtos de usinas independentes (não Copersucar), fornecedoras da Alvean, representou 50% da carga movimentada”, diz o comunicado, destacando que 66% do transporte aos portos foram feitos pelo modal ferroviário.

“A companhia teve mais um bom resultado na safra, provando agilidade e capacidade de adaptação diante de um cenário desafiador. Nossa presença internacional permitiu a diversificação de riscos e o sistema integrado de logística mostrou-se novamente uma importante plataforma de negócios”, disse na nota João Roberto Teixeira, diretor-presidente da empresa.

A companhia destacou parcerias como a joint venture com a BP Biocombustíveis que gerou a Opla, e também a estratégia de alongar o perfil da dívida líquida – agora, os vencimentos de longo prazo representam 91% do total.