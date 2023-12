Copenhagen vence Galatasaray (1-0) e se garante nas oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2023 - 19:48 Para compartilhar:

O Copenhagen venceu o Galatasaray por 1 a 0 em casa nesta terça-feira (12), na partida decisiva da sexta rodada, e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões depois de 12 anos.

Lukas Lerager, que recebeu um ótimo passe de Elias Achouri, marcou o único gol da partida já no segundo tempo (57′).

O Copenhagen, com 10 jogadores na reta final da partida após a expulsão do próprio Lerager, volta às oitavas de final da principal competição europeia de clubes, algo que não acontecia desde a temporada de 2010-2011, quando foi eliminado pelo Chelsea (com uma derrota de 2 a 0 e um empate em 0 a 0).

O feito dos dinamarqueses se torna ainda mais impressionante porque nesse mesmo Grupo A estava o poderoso Manchester United, derrotado em Old Trafford pelo líder Bayern de Munique por 1 a 0.

Terceiro colocado com cinco pontos, o Galatasaray vai disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa.

Pouco antes da partida, a torcida do Copenhagen formou um mosaico com a palavra ‘Seger’ (vitória em dinamarquês) sobre uma faixa com a frase “Que a história se repita”, em referência à classificação da equipe às oitavas da Champions na temporada 2010/2011. Desejo realizado.

bm/cpb/aam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias