Copel: oferta de ações para privatizar companhia deve ser lançada entre hoje e amanhã

A Copel confirmou que pretende lançar entre nesta terça-feira, 25, e amanhã, 26, a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações que privatizará a companhia. A informação foi prestada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em fato relevante.

De acordo com o documento, considerando a cotação dos ativos no fechamento do mercado de ontem, 24, a oferta deve movimentar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões, e não contará com estrutura de ancoragem formal, conforme previsto em regulação aplicável.

