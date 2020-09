Copel: não vemos mudança significativa em áreas de atuação no pós-covid

O presidente da Copel, Daniel Slaviero, rechaçou a possibilidade de mudança significativa nas áreas de atuação da companhia no pós-covid. “Não haverá grande reestruturação específica em áreas de atuação, em decorrência da covid”, afirmou, durante reunião virtual com analistas e investidores realizada na tarde desta quinta-feira.

O executivo lembrou que no auge das medidas de isolamento social, diversos clientes livres com dificuldades para honrar seus compromissos, como shoppings e hotéis, solicitaram a renegociação dos contratos, mas atualmente clientes de segmentos que estão registrando uma retomada mais rápida, como comércio, têm proposto antecipar a quitação dos valores renegociados.

Para Slaviero, a pandemia também mostrou que é possível otimizar estruturas com o uso da tecnologia, inclusive em áreas sensíveis da companhia. “Temos na digitalização um caminho inexorável de crescimento”, comentou, lembrando do programa de redes inteligentes, recém anunciado pela estatal paranaense, com investimentos da ordem de R$ 820 milhões em 3 anos para substituição de 1,5 milhão de medidores.

Os novos medidores, citou o executivo, terão capacidade de religamento automático, leitura, e também preparam a rede para outras funcionalidades em transmissão e iluminação, tarifas por horário, entre outras capacidades abarcadas. “Isso vai nos permitir reduzir custo, melhorar eficiência e conhecer mais o consumo do cliente”, comento.

