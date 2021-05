Copel: Lucro líquido soma R$ 795,174 milhões no 1º trimestre, alta de 55,6%

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) registrou no primeiro trimestre de 2021 lucro líquido de R$ 795,174 milhões, o que representa uma alta de 55,6% na comparação anual. O crescimento, segundo a empresa, reflete a maior receita operacional líquida, a equivalência patrimonial e o acréscimo do resultado financeiro.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no período ficou em R$ 1,303 bilhão, alta de 18,8% sobre janeiro a março de 2020.

Já a receita operacional líquida acumulada até março de 2021 somou R$ 4,985 bilhões, alta de 22,6% sobre o mesmo período do ano passado.

A geração de energia nos primeiros três meses do ano, incluindo parques eólicos, foi de 5.410 GWh, contra 2.475 GWh no mesmo período de 2020. De acordo com a Copel, essa diferença demonstra uma recuperação nos níveis dos reservatórios em relação a 2020, quando um longo período de estiagem atingiu a região Sul do País.

Em distribuição, a empresa destaca a implantação de redes compactas em áreas urbanas que apresentam elevado grau de arborização próximo às redes. A tecnologia evita cortes e podas de árvores e melhora a qualidade do fornecimento, pois reduz o número de desligamentos. Ao final de março de 2021, a extensão das redes compactas instaladas era de 14.720 km, ante 11.823 km em março de 2020, uma alta de 24,5%.

