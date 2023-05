Copel: lucro líquido cai 5,1% no 1º trimestre, para R$ 635,5 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2023 - 21:09 Compartilhe

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) obteve lucro líquido de R$ 635,5 milhões no primeiro trimestre deste 2023, queda de 5,1% na comparação anual, refletindo o acréscimo de R$ 32,3 milhões na rubrica “depreciação e amortização”, devido, principalmente, a entrada em operação do Complexo Eólico de Jandaíra, a aquisição dos Complexos Eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo e do aumento nos investimentos da Copel Distribuição.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) ajustado atingiu R$ 1,617 bilhão no período, valor 10,7% maior que o visto no mesmo intervalo do ano anterior.

No período, a receita operacional líquida da Copel recuou 1,0% em relação a igual trimestre de 2022, para R$ 5,530 bilhões na base anual.

A dívida consolidada da empresa chegou ao final do trimestre em R$ 14,726 bilhões, alta de 18,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Em março, o endividamento bruto da companhia representava 67,6% do patrimônio líquido consolidado, que era de R$ 21,766 bilhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias