Copel GT assina contrato para compra de complexo eólico no Nordeste por R$1,06 bi

SÃO PAULO (Reuters) – A Copel Geração e Transmissão, da elétrica Copel, assinou contrato para a compra de 100% do Complexo Eólico Vilas, localizado em Serra do Mel (RN) e atualmente pertencente à Voltalia Brasil, informou a companhia paranaense nesta segunda-feira.

O empreendimento possui 186,7 megawatts (MW) de capacidade instalada e o valor da transação é de 1,059 bilhão de reais, de acordo com fato relevante publicado pela Copel.

O complexo, já totalmente em operação, é formado por um conjunto de cinco parques eólicos e possui fator de capacidade de 56,9%, com energia certificada (P50) de 106,3 MW médios, disse a Copel.

A empresa acrescentou que parte da eletricidade gerada pelo empreendimento já foi comercializada no mercado regulado, com início de suprimento em 2023 e 2024 e prazo de 20 anos, enquanto no ambiente livre cerca de 51% da energia certificada já está contratada até 2030, restando 13% de energia disponível para novos contratos.

“Com a aquisição, a capacidade instalada de geração eólica da companhia será incrementada em 29%, com a mesma estrutura de gestão operacional, permitindo assim uma sinergia operacional com demais empresas do grupo que compartilham a mesma estrutura”, disse a Copel.

O fechamento da transação ocorrerá em 30 de novembro de 2021, após cumprimento de condições precedentes.

(Por Gabriel Araujo)

