Copel conclui PDV com 509 adesões; economia anual estimada de R$ 151,5 milhões

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) concluiu o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) lançado em 18 de agosto de 2021, com a adesão de 509 funcionários, que devem se desligar da empresa a partir de fevereiro de 2022. A informação foi divulgada em comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 4.

O custo total estimado com indenizações, segundo a empresa, é de R$ 134,5 milhões, a ser reconhecido no exercício de 2021, com economia anual estimada em R$ 151,5 milhões. Para a empresa, o resultado representa mais um passo no compromisso assumido pela Copel na implementação do plano estratégico, com aumento da produtividade e eficiência e aceleração da transformação digital.

