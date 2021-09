Copel aprova distribuição de R$ 1,436 bilhão em dividendos e JCP; ‘EX’ em 01/10

O conselho de administração da Companhia Paranaense de Energia (Copel) aprovou a distribuição de R$ 1,436 bilhão em proventos referentes ao exercício de 2021. Do montante total, R$ 1,197 bilhão serão por meio de dividendos intercalares e R$ 239 milhões em juros sobre capital próprio(JCP). O pagamento está previsto para 30 de novembro. Será levada em consideração a base acionária do dia 30 de setembro, com isso os papéis serão negociados “ex-proventos” a partir do dia 1º de outubro.

Para as ações ON, serão pagos R$ 0,41207756 na distribuição de dividendos e R$ 0,08249641 no JCP. No caso das PNA, os valores serão de R$ 0,45328533 (dividendos) e R$0,09074606 (JCP). Já no caso das PNB, o preço será de R$ 0,45328533 (dividendos) e R$ 0,09074606 (JCP). Enquanto isso, por cada Unit será desembolsado R$ 2,22521888 (dividendos) e R$ 0,44548065 (JCP).

