Copasa registra lucro líquido de R$ 64,3 milhões no 4º trimestre; queda de 76,1%

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) registrou um lucro líquido de R$ 64,302 milhões no quarto trimestre de 2021, queda de 76,1% sobre o mesmo período de 2020, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, 29.

Já a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 345,75 milhões de outubro a dezembro, queda de 36,8% em relação a igual período do ano anterior. Com isso, a margem Ebitda ficou em 24,9% no período, queda de 13,9 pontos porcentuais na mesma base de comparação.

No critério ajustado, o Ebitda somou R$ 456,07 milhões no período, queda de 16,7% ante igual intervalo de 2020. A margem Ebitda ajustada foi de 32,9% no quarto trimestre, recuo de 5,9 pontos porcentuais na mesma base de comparação. O ajuste desconsidera a parte da provisão referente a um processo trabalhista, que foi contabilizada como outras despesas operacionais no valor de R$ 110,3 milhões, informou a companhia.

A receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos da Copasa atingiu R$ 1,289 bilhão no quarto trimestre, queda de 4,1% ante igual intervalo de 2020.

O resultado, segundo o balanço, se deve à aplicação de novas tarifas pela companhia, conforme autorização da Arsae-MG, sendo de 3,04%, a partir de novembro de 2020, em função do reajuste tarifário daquele ano; e de -1,52%, a partir de agosto de 2021, decorrente do resultado da 2ª Revisão Tarifária da Copasa MG.

Adicionalmente, a empresa afirma que houve crescimento no número de economias (unidades consumidoras) de água em 1,3% e de esgoto em 3,3%, no âmbito da Controladora, e queda de 1,6% no volume medido por economia de água e de 1,4% no volume medido por economia de esgoto.

A dívida líquida da Copasa passou de R$ 3 bilhões em dezembro de 2020 para R$ 2,71 bilhões em dezembro de 2021, queda de 10%, enquanto o índice de alavancagem, medido pela relação Dívida Líquida/Ebitda dos últimos 12 meses, atingiu, em dezembro de 2021, 1,7 vez contra 1,6 vez em dezembro de 2020.

Em todo ano de 2021, a Copasa registrou lucro líquido de R$ 537,58 milhões, número 34,2% menor que em 2020. O Ebitda ficou em R$ 1,595 bilhão, queda de 17,2%, enquanto o Ebitda ajustado somou R$ 1,940 bilhão, aumento de 0,7% sobre o ano anterior. A receita líquida de água e esgoto foi de R$ 5,18 bilhões em 2021, 3,3% superior na mesma base comparativa.

