Copasa prorroga pagamento de contas devido à pandemia

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou nesta quinta-feira, 4, ter decidido, com a aprovação da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG), prorrogar os prazos das medidas de auxílio aos clientes, a fim de minimizar os impactos à população devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a empresa, clientes contemplados com a tarifa social não terão o abastecimento suspenso até 30 de junho, ou até que as medidas de isolamento social sejam relaxadas pelo Governo de Minas Gerais. A determinação também inclui a não cobrança de juros e multas de faturas vencidas e não pagas até a data.

Os clientes comerciais com faturas com vencimento a partir do último dia 31 de maio terão o prazo postergado para 31 de julho, ou até que as medidas de isolamento social sejam relaxadas no Estado. Já os clientes que receberam aviso de suspensão entre 1º e 31 de maio terão o prazo para pagamento prorrogado para 30 de junho.