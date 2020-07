Copasa: contratos com São Gonçalo do Abaeté e Joaquim Felício são renovados

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou, em comunicado divulgado ao mercado nesta quinta-feira, 2, que renovou em junho os contratos com os municípios mineiros de São Gonçalo do Abaeté e Joaquim Felício.

No caso do primeiro município, foi renovada antecipadamente a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto, incluindo novas localidades. Já em Joaquim Felício foi renovado o contrato de abastecimento de água. As duas cidades têm, juntas, população urbana de aproximadamente 7,5 mil pessoas.

