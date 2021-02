Copasa: aferição de volume por média do consumo é autorizada por norma

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) comunicou nesta quinta-feira, 11, que a aferição do volume pela média do consumo é autorizada pela norma regulatória. O anúncio ocorreu após nota divulgada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), alegando inconsistências em determinadas faturas emitidas durante o período da pandemia.

A Copasa diz que se pronunciará sobre o processo administrativo instaurado ontem (20), no prazo regulatório.

