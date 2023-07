Copagril firma parceria em Programa de Sustentabilidade Ambiental

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 17:10 Compartilhe

São Paulo, 14/07 – A Cooperativa Agroindustrial Copagril firmou, nesta semana, uma parceria com o objetivo de apoiar a implementação do Programa de Sustentabilidade Ambiental e Saneamento Rural na região de abrangência da cooperativa, informa, em nota, a cooperativa. A parceria, firmada com empresas do Estado de Mecklengurg, Alemanha, vai no sentido de promover o uso adequado da biomassa residual da cadeia de proteína animal, além do compartilhamento sobre energias renováveis, hidrogênio verde e soluções energéticas a partir de resíduos, como biogás e biometano.

A iniciativa propõe a criação de unidades industriais regionalizadas para o tratamento, a transformação e a industrialização de resíduos da cadeia de produção de proteína animal, a partir da adaptação de tecnologias e metodologias de processos. O programa também busca promover o uso sustentável da água, visando melhorar a condição financeira dos produtores de suínos ao transformar passivos em ativos econômicos.

Para concretizar os passos do projeto, foi criada uma Cooperativa de Saneamento Rural, Bioenergia e Biocombustíveis, formada por produtores rurais, e que será responsável pela gestão das atividades e ações do programa. Ela atuará em parceria com outras cooperativas organizadas com os mesmos propósitos nos municípios de Toledo, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Marechal Cândido do Rondon, Entre Rios do Oeste e Pato Bragado.

