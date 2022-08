Copacol investe R$ 100 mi em novas unidades de recebimento de grãos no PR

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 12:53 Compartilhe

São Paulo, 29 – A Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol), com sede em Cafelândia (PR), vai investir R$ 100 milhões para aumentar sua atuação no sudoeste do Paraná. “Novas unidades de recebimento de grãos e insumos serão implantadas em Ampére, Realeza, Marcianópolis (Santo Antônio do Sudoeste), Nova Esperança, Nova Prata do Iguaçu e Flor da Serra (Realeza)”, informou em nota.

“Com nosso conhecimento esperamos cooperar com o avanço tecnológico das propriedades rurais da região”, acrescentou o diretor-presidente, Valter Pitol.

No sudoeste do estado, a cooperativa já está presente em Capanema, Conciolândia (Pérola do Oeste), Pranchita, Planalto, Alto Faraday (Capanema) e Pérola do Oeste.

A Copacol pretende superar os R$ 9 bilhões de faturamento neste ano. Com as novas instalações na região sudoeste, a cooperativa passa a contar com 27 Unidades de Grãos, Insumos e Sementes.