Copacol adquire unidade de Beneficiamento de sementes no Rio Grande do Sul

17/09/2024 - 8:20

São Paulo, 17 – A Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol), de Cafelândia (PR), anunciou a compra de uma Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) em Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul, em parceria com a empresa Terra Negra. O valor da transação não foi revelado. De acordo com comunicado conjunto, a nova unidade contará com infraestrutura para armazenamento, tratamento e distribuição de sementes, atendendo “a toda área de atuação da cooperativa”.

A Copacol, que em 2023 registrou faturamento de R$ 9,8 bilhões, crescimento de 6% frente a 2022, diz que continua sua estratégia de expansão no setor agrícola. Embora a avicultura represente 48% das receitas, o segmento agrícola também se destacou com a recepção de 17,4 milhões de sacas de milho e 12,9 milhões de sacas de soja no último ano. A aquisição no Rio Grande do Sul amplia a estrutura da Copacol, que já opera 33 unidades de grãos, insumos e sementes no Paraná, além de sete filiais de vendas em todo o Brasil.

O próximo passo da cooperativa inclui a construção de uma nova unidade em Corbélia (PR), com previsão de operação para 2025.