Copa São Paulo: Internacional, Athletico e Corinthians avançam

Nesta segunda (13) oito equipes garantiram vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre elas o Internacional, o Athletico-PR e o Corinthians.

Jogando no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, o Internacional avançou na Copinha após derrotar o Desportivo Brasil por 2 a 1. A equipe gaúcha abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo com Matheus em cobrança de pênalti. Porém, Kevin deixou tudo igual aos 16 minutos da etapa final. Mas aos 24 Léo Ferreira garantiu o triunfo do colorado.

Furacão avança

Outra grande equipe a vencer foi Athletico-PR. Jogando no Novelli Júnior, em Itu, o Tupi (Minas Gerais) chegou a abrir o placar com Nenem ainda no primeiro tempo. Mas na segunda etapa o time paranaense virou com gols de Vinicius Mingotti e de Jajá.

Triunfo do Corinthians

Quem também não deu oportunidade para o azar foi o Corinthians, que graças a gols de Sandoval, Rafael e Richard superou o Juventude por 3 a 1. O gol de honra da equipe gaúcha saiu dos pés de Jair. Na próxima fase o timão pega o Mirassol, que nesta segunda derrotou o Joinville (Santa Catarina) por 2 a 0 para avançar.

Outros classificados

Quem também avançou na competição foi o Taboão da Serra. A equipe paulista venceu o CRB (Alagoas) por 1 a 0 no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, graças a um gol de pênalti de Wilson aos 41 minutos do primeiro tempo.

Outra equipe de São Paulo a chegar às oitavas foi o Botafogo, que superou o Atlético Goianiense por 3 a 0 após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Na partida realizada no Alfredão, em Bauru, Rondinelly abriu o placar para a equipe paulista logo aos 2 minutos de jogo, mas Riquelme deixou tudo igual aos 29 minutos da etapa final.

Já o Londrina deixou pelo caminho a Ponte Preta. Na partida no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o tubarão venceu graças a um gol de cabeça de Zé Pedro aos 40 minutos de partida.

Outra equipe a avançar na competição foi o RB Brasil, que superou o Paraná por 3 a 0 com gols de Moreira, Brown e Pires.