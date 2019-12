Copa São Paulo de Juniores terá transmissão em todos os jogos em 2020

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25, data da final que será realizada no estádio do Pacaembu, como parte das celebrações pelo aniversário da cidade de São Paulo.

A grande novidade da temporada 2020 é que, pela primeira vez na história da competição, todos os jogos vão ser transmitidos e o torcedor já sabe onde assistir as partidas.

O torcedor pode assistir aos jogos de várias formas. Na TV, os jogos terão transmissão pelo SporTV, Rede Vida, TV Cultura e TV Globo (que deve passar a final).

Já pela internet, são várias as opções. É possível assistir pelo site e aplicativo Globo Play, SporTV Play, Rede Vida, TV Cultura e também pelo canal de streaming Mycujoo e pelo Facebook da Federação Paulista e da Copinha.

Confira onde assistir aos jogos da 1º rodada da Copinha:

QUINTA-FEIRA – 2 DE JANEIRO DE 2020

14h45 – União Mogi x Juventus – FPF TV, Mycujoo

17h00 – Ituano x Vilhenense (RO) – FPF TV, Mycujoo

17h00 – Grêmio (RS) x Real (DF) – SporTV

18h00 – Sertãozinho x Penapolense – FPF TV, Mycujoo

19h15 – Fluminense (RJ) x Socorro (SE) – SporTV

19h15 – Ferroviária x Petrolina (PE) – FPF TV, Mycujoo

20h15 – Goiás (GO) x Confiança (SE) – FPF TV, Mycujoo

21h30 – Palmeiras x União (MT) – SporTV

SEXTA-FEIRA – 3 DE JANEIRO DE 2020

13h00 – Assisense x Botafogo – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Desportivo Brasil x Galvez (AC) – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Tanabi x Votuporanguense – FPF TV, Facebook

13h00 – Comercial RP x Desportiva Perilima (PB) – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Primavera x XV Piracicaba – FPF TV, Facebook

13h00 – Taboão da Serra x Inter Limeira – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Jaguariuna FC x Santo André – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Suzano x São Raimundo (RR) – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Taubaté x Ricanato (TO) – FPF TV, Facebook

13h00 – Manthiqueira x São Bernardo FC – FPF TV, Mycujoo

13h00 – AA Flamengo x Guarulhos – FPF TV, Mycujoo

13h00 – Mauá Futebol x Atlético Cearense (CE) – FPF TV, Mycujoo

14h00 – Paulista x Rio Claro – FPF TV, Facebook

14h45 – Oeste x Sergipe (SE) – FPF TV, Mycujoo

15h00 – Noroeste x Grêmio Novorizontino – FPF TV, Facebook

15h00 – Internacional (RS) x Confiança (PB) – SporTV

15h15 – Atlético Goianiense (GO) x Dimensão Saúde (AL) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – América (MG) x Volta Redonda (RJ) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Fortaleza (CE) x Brasil (RS) – FPF TV, Facebook

15h15 – Juventude (RS) x Cuiabá (MT) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Bahia (BA) x Tupi (MG) – FPF TV, Facebook

15h15 – CRB (AL) x Vila Nova (GO) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Criciúma (SC) x Náutico (PE) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Chapecoense (SC) x União ABC (MS) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Atlético Mineiro (MG) x Ríver (PI) – FPF TV, Facebook

15h15 – ABC (RN) x Resende FC (RJ) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Santa Cruz (PE) x América (RJ) – FPF TV, Mycujoo

15h15 – Avaí (SC) x CENA (MS) – FPF TV, Mycujoo

16h15 – Athletico Paranaense (PR) x Gama (DF) – FPF TV, Facebook

17h00 – Osvaldo Cruz x Ponte Preta – FPF TV, Mycujoo

17h00 – Marília x Olímpico EC (SE) – FPF TV, Mycujoo

17h00 – Velo Clube x Red Bull Brasil – FPF TV, Mycujoo

17h00 – Cruzeiro (MG) x Trindade (GO) -SporTV

17h15 – Botafogo (RJ) x Visão Celeste (RN) – FPF TV, Facebook

17h15 – Capivariano x Linense – FPF TV, Mycujoo

17h45 – XV Jaú x Guarani – FPF TV, Mycujoo

17h45 – Mirassol x Linhares FC (ES) – FPF TV, Mycujoo

18h45 – Audax x Moto Club (MA) – FPF TV, Facebook

19h15 – Londrina (PR) x São José (RS) – FPF TV, Mycujoo

19h15 – Santos x Timon EC (MA) – SporTV

19h15 – Paraná (PR) x Nacional (AM) – FPF TV, Mycujoo

19h15 – Francana x Fluminense (PI) – FPF TV, Mycujoo

20h – Vitória (BA) x Serra (ES) – FPF TV, Mycujoo

20h – Joinville (SC) x Nova Iguaçu (RJ) – FPF TV, Mycujoo

21h – Sport Recife (PE) x Desportiva Paraense (PA) – Rede Vida, FPF TV, Facebook

21h30 – Corinthians x Retrô (PE) – SporTV

SÁBADO – 4 DE JANEIRO DE 2020:

08h45 – Água Santa x Trem (AP) – FPF TV, Mycujoo

08h45 – Nacional x São Caetano – FPF TV, Facebook

11h00 – Flamengo (RJ) x Vitória da Conquista (BA) – SporTV

11h00 – Ceará (CE) x Canaã (BA) – Rede Vida, FPF TV, Facebook

16h00 – São Paulo x Operário Ferroviário (PR) – SporTV, Cultura

18h15 – São Bernardo x Palmeira (RN) – FPF TV, Mycujoo

18h30 – Itapirense x Jacuipense (BA) – FPF TV, Mycujoo

18h30 – CSA (AL) x Coritiba (PR) – SporTV

20h45 – Vasco (RJ) x Carajás (PA) – SporTV

20h45 – Portuguesa x São Bento – FPF TV, Mycujoo