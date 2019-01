Copa São Paulo começa nesta quarta-feira com exposição inédita

Tradicional vitrine de talentos do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, que começa nesta quarta-feira, será a mais vista da história. Em sua 50.ª edição, o torneio terá recorde de transmissões via TV (aberta e fechada) e streaming. Dos 255 jogos, 236 têm previsão de cobertura, ou seja, mais de 92% da competição estará disponível em alguma plataforma – um aumento de 10% em relação ao ano passada.

A primeira fase, que começa com o duelo entre Paulista e Red Bull Brasil, às 17h15, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, reúne 128 times e mais de três mil jogadores espalhados por 30 cidades-sede. Todos os estados brasileiros estão representados por alguma camisa.

Das 192 partidas dessa etapa de grupos, 173 passarão na televisão – SporTV, ESPN Brasil e Rede Vida – ou contarão com cobertura em streaming, especialmente via FPF TV, o canal da Federação Paulista de Futebol, organizadora do evento. Já as etapas eliminatórias costumam ter quase todos os duelos transmitidos ao vivo, incluindo a grande final, no dia 25, com cobertura da Rede Globo.

“O projeto de streaming da FPF prevê aumentar a exposição dos campeonatos, entregando para os torcedores jogos que antes não eram exibidos”, explica Bernardo Itri, diretor de comunicação da federação. “Começamos em 2016, com 48 partidas transmitidas. Em 2017, chegamos a 220. Fechamos 2018 com 560 jogos transmitidos via FPF TV. Desses, 126 só da Copa São Paulo. Em 2019, só na primeira fase da Copinha, vamos exibir 132 partidas”, emenda.

Os links para os jogos com transmissão da FPF TV estarão disponíveis no site e nas redes sociais da entidade. “Queremos entregar para os torcedores a maior quantidade de jogos possível, democratizando o acesso às partidas”, afirma Itri.

HISTÓRIA – Tudo na Copa São Paulo, do formato à exposição, foi ganhando proporções maiores com o passar dos tempos. Cenário bem diferente da primeira edição, disputada em 1969 por apenas quatro equipes e sobre a qual pouco se sabe. De um evento comemorativo, virou celeiro de craques. Nas arquibancadas, entre torcedores e familiares, empresários costumam aparecer para mapear futuros clientes.

Maior ganhador da história, com dez taças, o Corinthians estreia contra o Ricanato (TO), no Novelli Júnior, em Itu, às 21h30 desta quarta-feira. O jogo terá transmissão do SporTV e da ESPN Brasil.

“Sei do peso da competição, da importância que tem no calendário do futebol brasileiro. É um período no qual o profissional está em recesso, então existe uma visibilidade muito grande”, disse o técnico Eduardo Barroca, para a Corinthians TV.

Das 49 edições, 29 foram vencidas por equipes paulistas. Rio (10), Minas (5), Rio Grande do Sul (4) e Santa Catarina (1) também já tiveram campeões.