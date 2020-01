Copa Santiago: Internacional vence e assume liderança do grupo A

O Internacional derrotou o Figueirense por 1 a 0 nesta terça (14) em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

Com este resultado o colorado assumiu a liderança da chave com 6 pontos.

O gol da vitória do Internacional saiu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o camisa 21 Thomas Bueno recebeu a bola na área, se livrou de um adversário com um belo drible e bateu por cobertura.

Transmissão TV Brasil

Ainda nesta terça, a partir das 21h (horário de Brasília), o São José (RS) mede forças com o Grêmio. Esta partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.