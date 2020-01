Copa Santiago: Grêmio encerra primeira fase com vitória

O Grêmio entrou em campo nesta segunda (20) com o objetivo de garantir a primeira posição do grupo A da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil. E com a vitória de 1 a 0 sobre o Figueirense em jogo válido pela quinta rodada o objetivo foi alcançado.

O único gol da partida saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o colombiano Kevin tocou para Lustosa bater da entrada da área.

O Figueirense não conseguiu virar a partida, mas o resultado foi suficiente para garantir a classificação da equipe para as oitavas.

Transmissão da TV Brasil

Na próxima terça a Copa Santiago volta à tela da TV Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília), com o jogo entre Nacional (Uruguai) e Cruzeiro de Santiago.