Copa Paulista tem Desportivo Brasil e Marília com 100% de aproveitamento

Desportivo Brasil e Marília foram os destaques, neste sábado, pela terceira rodada da Copa Paulista que teve quatro jogos. Os dois venceram e mantiveram os 100% de aproveitamento, com três vitórias e nove pontos.

No Grupo 1, o Marília venceu o Comercial, por 2 a 0, em pleno estádio Palma Travessos, em Ribeirão Preto. Com o resultado, o MAC lidera com nove pontos, enquanto o adversário é terceiro com três.

Pelo Grupo 2, o Desportivo Brasil engatou a terceira vitória consecutiva ao bater por 2 a 0 o Lemense, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. O resultado manteve time na ponta com nove pontos. O rival é quinto com um.

Em um duelo regional, Primavera e São Bento empataram sem gols no estádio Ítalo Mário Limongi, na cidade de Indaiatuba, e seguem na parte intermediária da tabela com quatro pontos. No Grupo 3, o EC São Bernardo venceu o Água Santa, por 3 a 1, no estádio Primeiro de Maio. Os dois dividem a liderança com quatro pontos cada.

Esta terceira rodada vai ter Juventus e São Caetano, domingo na Rua Javari, Sertãozinho e Botafogo na terça-feira e a Portuguesa vai jogar na quarta-feira diante do Oeste, na Arena Barueri. A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e tem como atrativo oferecer ao campeão uma vaga na Copa do Brasil ou no Brasileiro da Série D. A vaga que sobrar fica com o vice-campeão.

Confira os jogos da 3ª rodada:

SEXTA-FEIRA

XV de Piracicaba 2 x 2 Rio Claro

SÁBADO

Primavera 0 x 0 São Bento

Desportivo Brasil 2 x 0 Lemense

EC São Bernardo 3 x 1 Água Santa

Comercial 0 x 2 Marília

DOMINGO

10h

Juventus x São Caetano

TERÇA-FEIRA

19h

Sertãozinho x Botafogo

QUARTA-FEIRA

19h

Oeste x Portuguesa