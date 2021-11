Copa, Olimpíada, goleadas e Anvisa: confira o retrospecto da Seleção Brasileira na Neo Química Arena Estádio em São Paulo receberá o duelo entre Brasil e Colômbia, nesta quinta-feira (11), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Palco do jogo entre Brasil e Colômbia, nesta quinta-feira (11), às 21h30, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, a Neo Química Arena tem um retrospecto amplamente positivo para a Seleção Brasileira, que nunca perdeu, ou sequer empatou, no local.

Inaugurado em 2014, por conta da Copa do Mundo no Brasil, a Neo Química Arena recebeu o primeiro jogo da Seleção Brasileira justamente na estreia do Mundial. E ainda que a Seleção Verde e Amarela tenha sido a vencedora, por 3 a 1, do confronto diante da Croácia, o primeiro gol da Arena foi croata. Ou brasileiro, mas contra, marcado pelo lateral-esquerdo Marcelo.

No entanto, desde o tento anotado pela seleção europeia, o Brasil nunca mais sofreu gols jogando em Itaquera. Por outro lado, abusou de marcá-los: 18, uma média de 3,6 por jogo.

Os dois últimos confrontos da Seleção Canarinho na Neo Química Arena, tiveram goleadas por 5 a 0: contra a Bolívia, já pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, e diante do Peru, pela primeira fase da Copa América de 2019.

Tapete para conquistas

A Neo Química Arena ainda não foi palco para títulos da Seleção Brasileira, mas um tapete, onde o Brasil passou antes de levantar os canecos dos Jogos Olímpicos de 2016 e Copa América de 2019.

Na Olimpíada, que, embora tenha sido do Rio de Janeiro, teve algumas modalidades passando por outros Estados, a Seleção atuou em São Paulo pelas quartas de final, e na Neo Química Arena bateu a mesma Colômbia, adversária desta rodada das Eliminatórias, por 2 a 0, em noite com show de Neymar, que marcou um gol aos 12 minutos de partida e deu uma assistência para Luan aos 38 do segundo tempo.

Já na Copa América, o Brasil, ainda na fase de grupos, teve um presságio do que viria ser a decisão. Se na final, a Seleção Brasileira enfrentou o Peru, no Maracanã, na primeira fase as duas equipes se encontraram na Neo Química Arena, com goleada brasileira por 5 a 0.

Jogo da Anvisa

A última partida do Brasil na Neo Química Arena começou, mas não terminou. Após os seis minutos do primeiro tempo, o confronto foi paralisado por intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal, que entraram em campo para retirar quatro jogadores argentinos que teriam dado informações falsas para entrar em território brasileiro e descumpriram quarentena exigida em portaria publicada pelo Governo Federal.

O duelo foi suspenso e ainda não há sinalização da Fifa para acontecer em nova data. Caso seja remarcado, o confronto não deverá mais acontecer na Neo Química Arena, mas, sim, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Confira todos os jogos da Seleção Brasileira na Neo Química Arena

12/06/2014 – Brasil 3 x 1 Croácia – Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2014

28/03/2017 – Brasil 3 x 0 Paraguai – Eliminatórias para a Copa de 2018

13/08/2016 – Brasil 2 x 0 Colômbia – Quartas de Final da Olimpíada de 2016

22/06/2019 – Brasil 5 x 0 Peru – Fase de Grupos da Copa América de 2019

09/10/2020 – Brasil 5 x 0 Bolívia – Eliminatórias para a Copa de 2022







5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, 18 gols marcados (média de 3,6 por jogo) e 1 gol sofrido.

Artilheiros da Seleção Brasileira na Neo Química Arena

Neymar (quatro gols); Roberto Firmino (três gols); Philippe Coutinho (dois gols); Oscar, Luan, Casemiro, Marquinhos, Éverton Cebolinha, Daniel Alves, Willian e Marcelo (um gol) – houve um gol contra de José Carrasco, da Bolívia, na goleada por 5 a 0 da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022.

