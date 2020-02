Copa Libertadores: Internacional e Tolima ficam no 0 a 0

O Internacional empatou em 0 a 0 com o Tolima (Colômbia) em jogo de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores da América disputada na noite desta quarta (19).

Na partida, realizada no estádio Manuel Murillo Toro, a equipe brasileira teve mais posse de bola, mas fez muito pouco para vencer a defesa adversária.

Com este resultado, a decisão fica para a próxima quarta, quando Inter e Tolima voltam a se enfrentar, no estádio do Beira Rio, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Quem avançar entra no grupo E da Copa Libertadores, que conta com Grêmio, Universidad Católica (Chile) e América de Cali (Colômbia).

O Internacional se classifica com uma vitória por qualquer placar. Empate sem gols leva para a disputa de pênaltis. Empate com gols dá a vaga para o Tolima.