Copa do Nordeste: Sport e Fortaleza empatam no primeiro jogo da final

O Sport arrancou um empate de 1 a 1 com o Fortaleza, na noite desta quinta-feira (31) na Arena Pernambuco, na partida de ida da grande decisão da Copa do Nordeste.

FIM DE JOGO! Na casa do adversário, saímos na frente, mas levamos o empate no fim. Domingo, na Arena Castelão LOTADA, vamos para os 90 minutos finais em busca do título. ⚽️ Zé Welison#SPOXFOR #VamosFortaleza #FinalDos100Mil #Lampions2022 pic.twitter.com/nTnw8UlMuf — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) April 1, 2022

Esta é a primeira vez que o Leão do Pici e o Leão da Ilha decidem o título da competição. O Fortaleza briga pelo bicampeonato (após a conquista de 2019), enquanto o Sport busca o tetracampeonato (depois de triunfarem em 1994, 2000 e 2014).

Em uma partida muito disputada, a equipe cearense abriu o placar apenas aos 39 minutos do segundo tempo, quando Juninho Capixaba avançou pela esquerda, tabelou com Moisés e encontrou Zé Welison na entrada da área. O volante dominou e soltou uma pancada para marcar um golaço.

Mais imagens deste primeiro tempo na Arena de Pernambuco, pela final do Nordestão. #EmBuscaDoTetra pic.twitter.com/cAWdrzsYA0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 1, 2022

E quando tudo parecia caminhar para o triunfo do Fortaleza, o Sport conseguiu deixar tudo igual aos 46 minutos, quando o atacante Bill aproveitou bola levantada na área para marcar de cabeça.

Agora, Fortaleza e Sport voltam a se enfrentar no próximo domingo (3), no Castelão a partir das 18h30 (horário de Brasília), para decidirem quem fica com o título da Copa do Nordeste.

