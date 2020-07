Copa do Nordeste: Saiba o que está em jogo na rodada de quarta-feira A partir das 20h (Horário de Brasília), seis duelos agitam a rodada decisiva no regional

A Copa do Nordeste finalmente está de volta. Após muita espera dos torcedores, o torneio regional será decidido na cidade de Salvador. Na capital da Bahia, os clubes irão se reunir para a rodada final da fase de grupos e mata-mata.

Nesta terça-feira, o Fortaleza, atual campeão, foi o primeiro a entrar em campo e venceu o América–RN por 3 a 1. O resultado garantiu o Tricolor na liderança da chave A, com 17 pontos. O Mecão encerra a sua participação com seis pontos e na penúltima colocação do grupo B.

Na quarta-feira, a bola volta a rolar a partir das 20h (Horário de Brasília), com seis partidas. Confira abaixo o que está em jogo nos confrontos:

Sport x Confiança



Na Arena Cajueiro, o Sport, que está na quinta posição do grupo A, precisa vencer o confronto e torcer pelo tropeço do ABC. Por outro lado, o Confiança é líder da chave B, com 13 pontos e apenas cumpre tabela, já que está garantido nas quartas de final.

ABC x CSA



No Centro Esportivo Praia do Forte, o ABC entra com a necessidade de vencer para não depender de outros resultados. Em sete rodadas, o Mais Querido está na quarta posição, com 9 pontos. O CSA vive situação distinta e devido a campanha ruim, com apenas 4 pontos, está eliminado do torneio.

CRB x Ceará



Um dos jogos mais interessantes acontece no Barradão. O CRB, que em 8 pontos e na sexta posição do grupo A, tem que ganhar e torcer por tropeços de ABC e Sport. Já o Ceará é o quarto da sua chave com 11 pontos e tem que vencer. Se empatar ou perder, torce por derrota do Santa Cruz.

Bahia x Náutico



Em Pituaçu, o Bahia, já classificado, tenta fechar a fase inicial com um triunfo. Por outro lado, o Nautico é o terceiro do grupo B, com 11 pontos. O Timbu precisa somar pontos e, caso não vença, tem que aguardar por revés do Ceará ou Santa Cruz.

Botafogo-PB x Vitória



Na Joia da Princesa um duelo importante e que promete emoção. Na terceira posição do grupo A, o Belo está com 12 pontos e precisa de pelo menos um ponto para avançar. O Leão é o vice-líder do grupo B, com 13 pontos e luta diretamente pela ponta com o Confiança.

River-PI x Santa Cruz



No Valfredão o legítimo duelo de opostos. Se o River-PI está eliminado e na lanterna da chave A, com 4 pontos, o Santinha é o quinto do grupo B, com 10 pontos. Para avançar, o Tricolor tem que vencer e torcer por tropeços do Ceará ou Náutico.

Classificação

Grupo A

1º Fortaleza – 17 pts

2º Bahia – 14 pts

3º Botafogo-PB – 12 pts

4º ABC – 9 pts

5º Sport – 9 pts

6º CRB – 8 pts

7º Freipaulistano – 7 pts

8º River-PI – 4 pts

Grupo B

1º Confiança – 13 pts

2º Vitória – 13 pts

3º Náutico – 11 pts

4º Ceará – 11 pts

5º Santa Cruz – 10 pts

6º Imperatriz – 7 pts

7º América-RN – 6 pts

8º CSA – 4 pts

